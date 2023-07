Klinik-Shuttle und On-Demand-Verkehr ab Mitte Dezember – was erwartet die Fahrgäste?

Der Landkreis Göppingen bietet dem Raum Geislingen nach der Schließung der Helfenstein-Klinik ein Shuttle zur Klinik am Eichert an. Wie das funktioniert und was Bürgermeister davon erwarten.