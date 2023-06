Die Lust am neuen Job steht Markus Schweizer, Deggingens frischgewähltem Bürgermeister gut zu Gesicht. Im Juni hat er sein neues Amtszimmer im Rathaus bezogen, am 27. Juni wird er offiziell in das Amt eingesetzt. Am Donnerstag (15. Juni 2023) leitet er zum ersten Mal die Sitzung des Gemeinderats. ...