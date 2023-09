Seit Dienstagmittag (12.9.) funktioniert bei Vodafone-Kunden in der Silcherstraße und in Teilen der Überkinger Straße in Geislingen das W-LAN, die Festnetz-Telefonie und das Kabelfernsehen nicht mehr. Das bestätigt Volker Petendorf, Vodafone-Sprecher auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG. Doch wa...