Viele Regale im Depot im Geislinger Nel Mezzo sind am Dienstagmorgen, 23.5.2023, bereits leer. Das berichtet eine Mitarbeiterin auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG. Doch noch läuft der Räumungsverkauf – bis die Filiale, in der Dekoartikel und kleine Möbel verkauft werden, am Samstag, 27.5.2023...