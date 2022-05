Reich ist der Tisch in diesen Tagen bei Yusuf Polat und seiner Familie in Geislingen gedeckt. Von Baklava über Bonbons bis hin zu Tee zeigt er lauter süße Köstlichkeiten. Grund dafür ist das Eid Al-Fitr – das Zuckerfest. Von Montag bis Mittwoch feiern Musliminnen und Muslime auf der ganzen We...