Nach dem Messerangriff in der Nacht auf Samstag in einem Wohnheim der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) in Nürtingen, hat sich Rektor Andreas Frey zu Wort gemeldet. Er dankt Zeugen für deren Zivilcourage und sichert außerdem Schutz für die Bewohner des betroffene...