Besser kann so ein Feiertag nicht liegen: Mit dem 1. Mai am Montag ergibt sich ein langes Wochenende, an dem es sich gemütlich in den sogenannten Wonnemonat hineinfeiern lässt. Ob der Mai wettertechnisch wirklich wonniglich wird, das muss sich erst noch zeigen – allen Festlesbesuchern ist anzuraten, Schirm und Regenjacke mitzunehmen. Gefeiert wird in diesen Gemeinden:

Gingen Maibaumfest des Schwäbischen Albvereins am 1. Mai von 10 bis 16.30 Uhr vor dem Rathaus. Morgens wird der Maibaum von Hand aufgestellt, danach Platzkonzert des Musikvereins mit Jugendgruppe, -kapelle und aktiver Kapelle. Nachmittags spielt Dirk Streubel. Bewirtung mit Fassbier, Grill- und Feuerwurst, Flammkuchen (auch vegetarisch), Pommes, Kaffee und Kuchen. Zelt bei Schlechtwetter ist vorhanden.

Kuchen Maibaumhock der Feuerwehr am Sonntag, 30. April, ab 17 Uhr bei der Feuerwache in der Langwiesenstraße 7. Der Chor New Age des Gesangvereins Frohsinn bewirtet am Montag, 1. Mai, von 10 bis 19 Uhr im Frohsinn-Waldheim mit Fleisch und Würstchen vom Grill sowie Salaten, Kaffee und Kuchen. Nachmittags singt der Chor. Das Waldheim des Gesangvereins Germania bleibt am 30. April aufgrund des Feuerwehrhocks geschlossen. Am 1. Mai lädt der Verein ab 10.30 Uhr zum Maifest ins Waldheim ein. Es gibt Kaffee, Kuchen und Vesper.

Hausen Maibaumhock der Feuerwehrabteilung am Sonntag, 30. April, ab 15 Uhr auf dem Rathausplatz. Baumstellen ab 16 Uhr. Mit Bewirtung.

Unterböhringen Maibaumhock der Feuerwehrabteilung am 30. April ab 16 Uhr in der Ortsmitte. Es gibt Grillwürste und Getränke und für kleine Gäste Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto.

Oberböhringen Maibaumstellen der Feuerwehrabteilung am Samstag, 29. April, ab 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Gasthauses Hirsch. Im Anschluss Essen und Getränke in der Feuerwache.

Bad Ditzenbach Maifest der Feuerwehr am 1. Mai ab 10 Uhr beim Feuerwehrmagazin. Frühschoppen, später Mittagessen unter anderem mit Schweinebraten und Spätzle aus der Feuerwehrküche, Softeis, Kaffeenachmittag im Feuerwehrsaal. Es gibt eine Hüpfburg und eine Fahrzeugschau. Das Maifest des Schwäbischen Albvereins um die Hiltenburghütte wird ab 9 Uhr gefeiert. Bewirtung unter anderem mit Gegrilltem, Kaffee und Kuchen. Bei Schlechtwetter stehen die Hütte und mehrere Zelte zur Verfügung. Maispielen durchs Dorf mit der Musikkapelle Bad Ditzenbach.

Gosbach Maiwecken von 6 bis 10 Uhr mit dem Musikverein Harmonie Gosbach. Weißwurstfrühschoppen der Schützengesellschaft Gosbach am 1. Mai ab 8 Uhr rund um das Schützenhaus. Maiandacht in St. Magnus mit Lichterprozession zur Grotte am 1. Mai um 18 Uhr.

Auendorf Maibaumstellen der Feuerwehr, Löschzug Auendorf, am 30. April um 17 Uhr in der Dorfmitte.

Deggingen Maibaumstellen der Schützengesellschaft Deggingen am 30. April ab 19 Uhr beim Schützenhaus. Das Maiblasen des Musikvereins Deggingen findet am selben Tag ab 8 Uhr statt. Maihock des Schäferhundevereins Oberes Filstal am 1. Mai auf dem Hundeplatz.

Reichenbach im Täle Maibaumstellen mit Maibaumfest der Dorfgemeinschaft am 30. April ab 17 Uhr. Maiblasen des Musikvereins Frohsinn Reichenbach am 1. Mai ab 6 Uhr.

Böhmenkirch Das Maibaumstellen mit dem Jahrgang 2001/2002 beginnt am Sonntag, 30. April, mit Verköstigung ab 16 Uhr in der Ortsmitte. Die Maifeier mit den Gartenfreunden Böhmenkirch findet am Montag, 1. Mai, beim Vereinsheim ab 10 Uhr statt.

Treffelhausen Maifeier der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Treffelhausen, am 1. Mai beim Feuerwehrmagazin. Beginn um 11 Uhr.

Donzdorf Maifest der Naturfreunde Geislingen mit der IG Metall Göppingen-Geislingen am Sonntag, 1. Mai, ab 11.30 Uhr am Naturfreundehaus Immenreute. Für Musik sorgt die Band „Tante Beete Blumenstrauß“. Für Kinder gibt es unterschiedliche Spielangebote. Außenbewirtung findet auf dem Vereinsgelände. Es gibt selbstgemachten Kartoffelsalat, vegetarisches sowie nicht-vegetarisches Grillgut, Kuchen und Getränke.

Reutti : Maibaumhock vor dem Feuerwehrhaus mit Verköstigung am Sonntag, 30. April, ab 20 Uhr.

Stubersheim Maibaumfest mit Verköstigung am Sonntag, 30. April, ab 17 Uhr.

Lonsee Maimarkt am Montag, 1. Mai, von 8 bis 18 Uhr rund ums Rathaus. Der Musikverein spielt. Maihock der Feuerwehr am 30. April ab 15 Uhr.

Ettlenschieß Maibaumstellen mit Feuerwehr und Kindergarten am Sonntag, 30. April, ab 17.30 Uhr.

Mühlhausen Am Sonntag, 30. April, findet das Maubaumstellen mit Hock auf dem Vorplatz des Rathauses statt. Beginn ist um 11 Uhr.

Gruibingen Vor dem Rathaus wird am Sonntag, 30. April, der Maibaum von der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt. Der Musikverein sorgt für harmonische Klänge und Bewirtung.

