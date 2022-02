Es ist Donnerstagnachmittag in der Albert-­Einstein-Grundschule in Geislingen. In einem Klassenzimmer sitzt Gisela Kohle mit sieben Zweitklässlern um zwei zusammengeschobene Schul­tische. Die kleinen Schüler üben das Lesen, wiederholen Sätze und sie lernen, Inhalte zu erfassen.

Schulleiter Domi...