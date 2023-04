In Hand- und Fußfesseln betrat der Angeklagte am Dienstag den Gerichtssaal am ersten der drei Verhandlungstage. Seit Herbst vergangenen Jahres befindet sich der 33-Jährige in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 30. September vergangenen Jahres mit einem Hammer auf einen 46-...