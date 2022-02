Die Arbeiter des Ebersbacher Abbruchunternehmens Zlöbl machen mit ihrem Bagger ganze Arbeit: Vom ehemaligen Bürogebäude des Kräuterhauses Sanct Bernhard an der Helfensteinstraße in Bad Ditzenbach ist nicht mehr viel zu sehen. Vormals waren in dem Gebäude auch Teile der Produktion, eine Naturhe...