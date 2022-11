Der 1. Advent ist ein Anfang und ein Ende gleichermaßen“, hat Pfarrerin Angelika Schoblocher die Sonntagsmesse im evangelischen Gemeindezentrum in Wiesensteig am Sonntag eröffnet. Ein Anfang, weil am 1. Advent ein neues Kirchenjahr beginne und ein Ende, weil sie ihren letzten Gottesdienst mit ih...