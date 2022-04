Zwei Kräne haben am Dienstagabend den Lastwagen aus dem Bachbett in Eybach gezogen, der dort am Nachmittag bei einem Unfall hineingestürzt war . Die Bergung gelang so gut, dass „ein größeres Austreten von Betriebsstoffen verhindert wurde“, berichtet Landratsamtssprecherin Clarissa Weber auf N...