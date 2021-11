Entspannt ist die Atmosphäre am Montagnachmittag vor dem neu eröffneten Impfzentrum des Mobilen Impfteams Ulm im Geislinger City-Outlet – von langen Warteschlangen keine Spur. Denn im Gegensatz zur Impfaktion am 22. November in der Jahnhalle gibt es dort nur nach vorheriger Terminanmeldung einen...