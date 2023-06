In Geislingen hat es am Mittwochmittag, 28.06.2023, einen großen Einsatz der Rettungskräfte gegeben: Im Industriegebiet Neuwiesen an der B 466 Richtung Bad Überkingen hatten sich zwei Personen bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt; das teilte die Polizei am Nachmittag auf Nachfrage der GZ mit...