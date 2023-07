Viel hatten die Kuchener Vereine für ihren Hock in der Ortsmitte vorbereitet: Ab 15 Uhr wollte der Musikverein Kuchen am Samstag (1. Juli 2023) am Hafenplatz für Stimmung sorgen, Oldtimerschau, Spiele-Olympiade, ein Konzert der aus dem Ort stammenden Band „The Originals“ und natürlich jede Menge Speisen und Getränke waren vorbereitet.

Nun wurde der Kuchener Hock kurzfristig abgesagt. Der Grund dafür ist nach Informationen der GEISLINGER ZEITUNG die Wettervorhersage: Ab Samstagnachmittag steigt das Regenrisiko. Die Rocknacht am Tag zuvor konnte noch stattfinden, war allerdings vom Hafenplatz in die Bahnhofshalle verlegt worden.