Die AOK Baden-Württemberg, die Alb-Fils-Kliniken und die Göppinger Kreisärzteschaft planen in der bisherigen Helfenstein-Klinik in Geislingen ab 2024 eine Kurzstationäre Allgemeinmedizinische Versorgung (KAV) als Modellprojekt aufzubauen. Das berichtet die AOK in einer Pressemitteilung. Am Geislinger Standort, der ab dem kommenden Jahr „Gesundheitszentrum Helfenstein“ heißt, werden dabei „Patientinnen und Patienten ärztlich und pflegerisch für eine kurze Dauer gemeinschaftlich betreut werden“. Wie das Projekt genau finanziert wird und ob es dafür Fördergelder gibt, steht nicht in der Mitteilung.

Die Alb-Fils-Kliniken sprachen zum ersten Mal im Mai von dem Vorhaben . Zum einen stand allerdings damals nicht fest, ob es tatsächlich klappt. Zum anderen ist neu, dass auch die AOK am Projekt beteiligt ist. Vergangene Woche erklärten die AFK gegenüber der GZ, dass es zu diesem Projekt am 11. September Neuigkeiten gebe.

So will die AOK „eine Versorgungslücke schließen“

Laut der AOK geht es bei der KAV um die Patienten, die zwar keine Behandlung in einem Krankenhaus benötigen, aber dennoch nicht ausschließlich ambulant durch ihren Haus- und Facharzt versorgt werden können. „Diese Versorgungslücke wollen wir mit dem Modellprojekt nun schließen“, sagt Janice Weber, stellvertretende Geschäftsführerin der AOK Neckar-Fils. „Für die AOK als größte Krankenkasse des Landes ist die Versorgungsqualität ein wichtiges Thema. Aus dem Grund wollen wir diesen Wandel mitgestalten“, ergänzt Weber. In dem Zusammenhang betont sie, dass es sich bei dem Projekt der drei Kooperationspartner um ein „neues, eigenständiges Angebot für eine bedarfsgerechte regionale Versorgung zwischen den Sektoren handelt“.

Wohnortnahe Versorgung soll ermöglicht werden

Geplant sei, dass die niedergelassene Ärzteschaft das Projekt begleitet und unterstützt. Aus Sicht der Kreisärzteschaft Göppingen, vertreten durch ihren Vorsitzenden Marc Lux, Nachfolger von Dr. Frank Genske, bietet die Kurzliegerstation für Patienten, Kliniken und auch für Ärzte Vorteile. So könne die wohnortnahe Versorgung weniger schwerer Krankheitsfälle ermöglicht werden. Kliniken könnten sich außerdem auf schwerwiegendere Behandlungen und Notfälle konzentrieren.

Die Alb-Fils-Kliniken planen, im Januar 2024 eine Allgemeinmedizinische Notfallpraxis im Gesundheitszentrum Helfenstein in Geislingen zu eröffnen (wir berichteten). „Vorgesehen ist, dass in unmittelbarer räumlicher Nähe zu dieser Praxis AOK-Versicherte in der neu geschaffenen KAV ärztlich und pflegerisch behandelt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. „So können Synergien bezüglich der ärztlichen und pflegerischen Betreuung genutzt werden. Der Betrieb ist an allen Tagen des Jahres rundum die Uhr geplant.“

Klinik-Chef spricht von „zukunftsweisender Versorgung“

Die Alb-Fils-Kliniken bezeichnen das Modellvorhaben als Schritt in die „richtige Richtung“. Dr. Ingo Hüttner, Medizinischer Geschäftsführer der AFK schreibt: „Es geht darum, eine zukunftsweisende Versorgung an der Versorgungsschwelle von ambulant zu stationär in Geislingen zu etablieren. Das Modellprojekt ist nunmehr ein wichtiger Beitrag für Mitbürger, welche zu krank für eine häusliche Betreuung oder eine Versorgung im Pflegeheim sind, jedoch noch ‚zu gesund‘ für eine Krankenhausaufnahme.“ Darüber hinaus weise die Empfehlung der Regierungskommission für eine Krankenhausreform, eine neue Ebene der intersektoralen Grundversorgung zu schaffen, große Schnittmengen mit dem Vorhaben in Geislingen auf.

Mit dem in Geislingen geplanten Modell betreten die Partner in Baden-Württemberg Neuland, heißt es. „Es ist wichtig, ein solches Projekt mit einem ersten, kleinen Schritt zu beginnen“, so Hüttner. Angesichts dessen habe es sich angeboten, gemeinsam mit einer regional verankerten Krankenkasse die Bedürfnisse der Menschen vor Ort in den Blick zu nehmen und zielgerichtete Maßnahmen zu erarbeiten, die gegebenenfalls schnell angepasst werden könnten.

Vorgesehen ist, das neue Versorgungsmodell laut AOK zunächst auf zwei Jahre zu befristen. „Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden wir gemeinsam weitere Entscheidungen treffen“, sagt die stellvertretende AOK-Geschäftsführerin Janice Weber.