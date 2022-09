„Die Emotionen waren spürbar“, sagte Landrat Edgar Wolff am Ende des Bürgerdialogs zur Zukunft der Geislinger Helfenstein-Klinik. Vor ihm saßen rund 250 Zuhörer in der Autalhalle in Bad Überkingen, die sich über den aktuellen Planungsstand zur Nachnutzung des Klinikgebäudes informierten. ...