Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Montag in Hohenstadt gekommen. Aus dem Gebäude einer ehemaligen Gaststätte in der Ortsmitte drang am späten Nachmittag Rauch aus. Die Feuerwehren aus Hohenstadt, Drackenstein und Laichingen rückten an und brachten die Bewohner in Sicherheit. Zwei von ihnen er...