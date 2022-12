Immer wieder haben die Menschen im Oberen Filstal am Freitagvormittag das Martinshorn gehört und Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, DRK und Polizei in Richtung Wiesensteig fahren sehen. Der Grund: ein brennendes Haus auf einem Aussiedlerhof am Bläsiberg. Gegen 10 Uhr ging der Notruf ein; Feuerwehren ...