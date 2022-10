Die Polizei hat einen 33-Jährigen in Haft genommen, der Ende September in Gosbach auf einen 45-jährigen Mann mit dem Hammer eingeschlagen haben soll. Wie berichtet, meldete sich damals das Opfer am frühen Morgen bei der Polizei. Der 45-Jährige sagte aus, dass er in der Drackensteiner Straße am ...