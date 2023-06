Die Bewohner des Mühlhausener Ortsteils Eselhöfe müssen schon seit geraumer Zeit einen Umweg in Kauf nehmen, um in den Mutterort zu gelangen. Im Zuge des Baus der ICE-Neubaustrecke wurde die Verbindung über die Eselsteige von den Bauarbeitern in Beschlag genommen. Nach Abschluss des Projekts ist...