„Irgendwo müssen wir beim Gasverbrauch einsparen“, gab Bürgermeister Karl Weber in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Bürgerzentrum zu bedenken und bat die Gemeinderäte um Vorschläge. Damit trat der Rathauschef eine intensive Diskussion los, in deren Mittelpunkt das von einem Fö...