Die in Daniel Bucks (links) Biogasanlage erzeugte Wärme soll für warme Stuben in Hohenstadt sorgen: Nun sollen Rohre in den Ort verlegt werden, durch die warmes Wasser fließen soll. Projektleiter Nicolas Frisch (Mitte) und Bürgermeister Günter Riebort (rechts) freuen sich auf die Unabhängigkeit der Gemeinde vom Energiemarkt. © Foto: Brigitte Scheiffele