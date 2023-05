In vielen Eisdielen steigen die Preise, denn die Inflation macht vor der Eisdiele nicht Halt. In Geislingen sieht es genauso aus. So kostet die Kugel mittlerweile bei Pasquale Stodutos Eiscafé „Perche No?“ in der Fußgängerzone 1,50 Euro und bei Cinzia Bellias „Caffé Gelato Pizza Pasta By E...