Noch nie lebten so viele Ausländer im Kreis Göppingen wie heute. „1961 waren es rund 5600“, sagt Werner Brachat-Schwarz vom Statistischen Landesamt, „und zuletzt mit 46 000 etwa achtmal so viele.“ Was für den Kreis Göppingen gelte, gelte auch für das Land selbst. Vor 1961 habe es nur ...