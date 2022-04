Die Geislinger Feuerwehrleute sicherten sich beim Einsatz an einem Hang in Stötten am Sonntag selbst ab. Doch wann werden Höhenrettung, Bergwacht und Feuerwehrhubschrauber gebraucht? Der Leiter der Geislinger Feuerwehr erklärt das. © Foto: Rainer Lauschke