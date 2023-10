Die Einbruchsserie in Geislingen geht weiter. In der Nacht auf Mittwoch (11.10.) stiegen Diebe bei der Metzgerei Reichart in der Geislinger Fußgängerzone ein, wie der Inhaber bestätigte. Damit verzeichnen die Geislinger Gewerbetreibenden in den vergangenen Wochen mehr als 20 Einbrüchen in ihre G...