Die neue Filstalbrücke in Bad Überkingen wird rund eine halbe Million Euro mehr kosten als ­erwartet. Mit dieser bitteren Nachricht wartete Bürgermeister ­Matthias Heim in der Gemein­deratssitzung am Donnerstagabend auf. Statt der kalkulierten 1,275 Millionen Euro wird das Brückenwerk samt ...