Der 15 Meter hohe Thujabaum, der an einem Mehrfamilienhaus in der Brüningstraße steht, brannte am Montagabend vollständig nieder. Möglich ist, dass zwei Kinder Müllsäcke angezündet hatten, die unter dem Baum lagen. Wer die beiden Kinder sind, ist offenbar noch nicht bekannt. Die Polizei weiß...