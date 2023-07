Am frühen Sonntagmorgen gerieten Verpackungen in einem Technik- und Lagerraum eines Lebensmittelmarktes im Nel Mezzo in Brand. Schnell breitete sich Rauch in dem etwa drei auf vier Meter großen Raum aus.

Die Integrierte Leitstelle in Göppingen hatte um 6.16 Uhr Alarm geschlagen, berichtet Kommanda...