Angela und Roland Kühnle durchleben gerade schwierige Tage: Am frühen Abend des vergangenen Mittwochs ist ihr kleiner Chihuahua mitten in Bad Überkingen von einem anderen Hund zu Tode gebissen worden. Angela Kühnle war mit ihrem Amadeus vom Einkauf in der Bäckerei in der Ortsmitte auf dem Weg n...