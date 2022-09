Ursprünglich sollte die Autobahn am Samstag und Sonntag jeweils von 5 bis 20 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Merklingen und Mühlhausen voll gesperrt werden. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, sind die Forst- und Gehölzarbeiten oberhalb des Drackensteiner am vergangenen Wochenende aber so gut...