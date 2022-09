Autofahrer und Anliegergemeinde müssen sich am Wochenende auf massive Verkehrsbehinderungen einstellen: Wegen Baumfällarbeiten am Drackensteiner Hang ist die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Merklingen und Mühlhausen am Samstag und Sonntag jeweils von 5 bis 20 Uhr voll für den Verkeh...