Am Wochenende staute es sich auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen in beiden Richtungen auf einer Länge von bis zu elf Kilometern. Der Grund waren mehrere temporäre Baustellen: Am Drackensteiner Hang war von Freitagabend bis Montagfrüh eine Fahrspur gesperrt. Die Aut...