„Wir warten seit Jahrzehnten auf diesen Autobahnausbau. Jetzt ist die Fertigstellung der neuen A 8 für 2032 geplant. So etwas muss man sich erst mal vorstellen“, ereiferte sich Hohenstadts Bürgermeister Günter Riebort in jüngster Gemeinderatsitzung. Weder in Hohenstadt noch im Merklinger Wei...