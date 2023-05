249 Ultraläufer gehen in Geislingen auf die Trails

Beim Alb-Traum100 und dem Halb-Traum ging es am Samstag (20.5.2023) auf 115 respektive 60 Kilometern gespickt mit vielen Höhenmetern durch Wald und Wiesen und am Albtrauf entlang. Wer am schnellsten unterwegs war – und warum beim Lauf neben Schweiß auch Freudentränen geflossen sind.