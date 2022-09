Die angekündigte Sperrung der Wiesensteiger Steige sorgt auf der Alb für Unverständnis. Das zuständige Straßenbauamt in Esslingen will vom 12. bis 30. September die Steige zwischen Wiesensteig und dem Abzweig nach Hohenstadt voll sperren. Der Grund sind Felsräumungen am Hang oberhalb der Steig...