Mit rot-weißen Girlanden, Lampions und Luftballons waren am Sonntag die Häuser und Vorgärten der Eybacher Bevölkerung geschmückt. Echte Jubiläumsfreunde hatten sogar in ihr Rasenstück die Zahl 375 gemäht. Klein, aber fein zog am Mittag der traditionelle Festzug vom Schloss zum Sportgelände:...