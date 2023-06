Ein Fluggast hat in einem Flugzeug nach Pristina (Kosovo) für erhebliche Unruhe gesorgt, weil er sich aggressiv gegenüber dem Bordpersonal verhielt. Der Vorfall ereignete sich am Flughafen Memmingen im Landkreis Unterallgäu, wie die Polizei am Freitag (16.06.2023) mitteilte.

Aggressiv gegenüber der Crew

Ein Fluggast an Bord des Flugzeugs verhielt sich gegenüber der Crew in unhöflicher und aggressiver Weise. Anscheinend war ihm die Sitzordnung zu eng, was ihn so wütend machte, dass er sich bei der Beschwerde in Rage redete.

Die Crew forderte ihn auf, das Flugzeug wegen seines aggressiven Verhaltens zu verlassen, doch der Mann weigerte sich beharrlich. Daraufhin verständigte das Bordpersonal die Grenzpolizei Memmingen, die am Allgäu Airport stationiert ist. Sie eskortierte den aufgebrachten Passagier ins Freie.

Der Passagier hatte Glück: Nach einer Belehrung wurde er wieder freigelassen. Zudem entschied sich die Polizei gegen eine Anzeige, wie ein Polizeisprecher erklärte. Das wird den wütenden Fluggast zwar erleichtert haben, jedoch nur zum Teil: Er konnte seinen Flug nicht mehr antreten.