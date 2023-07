Liebherr bietet seinen Mitarbeitern in der Ehinger Kernstadt derzeit kostenlose Busfahrten zur Arbeit und zurück an. Das Foto zeigt die Haltestelle am Lindenplatz. Am Bus stehen Firmensprecher Tobias Ilg (blaues Hemd) und Fuhrparkleiter Berthold Ströbele (weißes Hemd). Von meinem iPhone gesendet © Foto: Martin Tröster