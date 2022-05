Bildung, Jugend und Soziales fallen in den Zuständigkeitsbereich des Hauptamtlichen Beigeordneten in Ehingen; Schulen und Kindertagesstätten bilden dabei Schwerpunkte. Der bisherige Sozialbürgermeister Sebastian Wolf verlässt Ehingen, da er in Waiblingen zum Oberbürgermeister gewählt wurde.