Die Neustrukturierung der Wasserversorgung soll bis spätestens 2024 abgeschlossen sein. Dieses Ziel formulierte Bürgermeister Bernhard Ritzler in der gemeinsamen Sitzung der Lauteracher und Rechtensteiner Räte am Freitagabend in der Lautertalhalle. Die Arbeiten für den Hochbehälter wurden vor a...