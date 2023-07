Andreas Hacker hat bis 2019 die Ehinger Lokalredaktion der SÜDWEST PRESSE geleitet. Seither hat sich in der Region viel verändert. In der Sommerserie „Hacker wandert“ schildert er seine Eindrücke: Beobachtungen eines Kundigen, der von „außen“ draufschaut. Los geht’s – in die Pfarrei.