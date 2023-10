Die Bürgermeisterwahl am 15. Oktober in Schelklingen schien eine Routine-Angelegenheit zu werden. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Ulrich Ruckh. Der Bürgermeister hat mittlerweile seinen Wahlkampf absolviert und beantwortete noch Bürgerfragen in der Stadthalle. Zuvor war zwar in der Stadt spekul...