Der Rückblick in unser Archiv zeigt Kurioses und Verhängnisvolles: Vor 25 Jahren zum Beispiel haben sich Einbrecher in Schelklingen als sehr sportlich erwiesen. Und weil der Fahrer eines Milchlasters in Ehingen einen schlimmen Fehler machte, kam es vor 50 Jahren zu einem schwerwiegenden Unfall auf der B 311