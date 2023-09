Drei Verletzte und zwei kaputte Autos: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag am Ortseingang von Unterstadion ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war an jenem 2. September gegen 16.42 Uhr eine 18-Jährige mit ihrem Ford in der Hauptstraße in Unterstadion unterwegs. Am Ortsausgang wollte sie auf die Kreisstraße 7415 abbiegen.

Drei Insassen im Ford verletzt

Dort kam allerdings ein 36-Jähriger mit seinem Opel von links – und der hatte Vorfahrt. Ein Unfall war offenbar nicht mehr zu verhindern: Trotz einer Vollbremsung sei der Opel frontal in die Fahrertüre des Fords gekracht, schreibt die Polizei. An beiden Fahrzeugen hätten infolge des Aufpralls die Airbags ausgelöst.

Die 18-jährige Fordfahrerin erlitt bei dem Unfall ebenso wie ihre 18-jährige Beifahrerin und eine 15-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die jungen Frauen. Der 36-Jährige im Opel bliebt unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Ford auf 5000 Euro und am Opel auf 10.000 Euro. Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste die K7415 bis etwa 18.15 Uhr komplett gesperrt werden.