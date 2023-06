Ein Auto im Straßengraben, daneben mehrere Personen: Dieses Bild in der Ortsdurchfahrt Deppenhausen hat am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr einen Zeugen dazu veranlasst, die Polizei zu rufen. Was danach geschah, schildert das Polizeipräsidium Ulm in einer Pressemitteilung folgendermaßen: Beim Eintreffen der Streife hätten die Beamten zwar den Daewoo im Graben entdeckt, von den mutmaßlichen Fahrzeuginsassen aber habe jede Spur gefehlt. „Im Auto roch es stark nach Alkohol und daneben lag eine halbleere Schnapsflasche“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kein Alkohol im Blut, dafür Drogen

Die Polizei habe schließlich den Fahrer ermitteln können, einen 22-Jährigen, der sich von einer Bekannten von der Unfallstelle hatte abholen lassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war er nach links von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Am Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von 2000 Euro. Ein Alkomattest, den die Polizei bei dem jungen Fahrer durchführte, sei negativ verlaufen – getrunken hatte er also nicht. Allerdings stand der 22-Jährige nach Angaben der Polizei unter Drogen, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste.

Immerhin: Seinen Führerschein wird er deshalb nicht verlieren – den hatte er nämlich zum Unfallzeitpunkt bereits nicht mehr. Er habe ihn kurz zuvor wegen eines anderen Delikts abgeben müssen, schreibt die Polizei.