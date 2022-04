Bei einem Unfall am Montag in Allmendingen hat sich ein 24-jähriger Autofahrer verletzt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, war der Mann kurz vor 19.30 Uhr in der Riedäckerstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs. Dort überholte er nach bisherigem Erkenntnisstand zwei Fahrzeuge – mi...