Eine Fahrt mit seinem Motorrad ist einem 17-Jährigen am Freitagnachmittag zum Verhängnis geworden: Der junge Mann wurde unverschuldet in einen schweren Unfall verwickelt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war er kurz nach 16 Uhr auf der Landesstraße 240 von Justingen in Richtung Ingstetten ...