Nichts ging mehr am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7353 bei Kirchbierlingen: Nach einem Verkehrsunfall war die Strecke in Richtung Altbierlingen für längere Zeit voll gesperrt. Wie das Führungs- und Lagezentrum der Polizei am späten Abend mitteilte, war es kurz nach 16 Uhr zu einem Unfa...